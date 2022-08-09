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Isparta Ticaret Borsası

09.08.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsası'nda, yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüArpa (Yemlik) Kg6,32TTSArpaKg6,75MTSKerevitKg6,00MTSBuğdayKg8,16MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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Anahtar Kelimeler:
işlem satış

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