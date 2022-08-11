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Isparta Ticaret Borsası

11.08.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 1,19 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsası'nda, sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 1,19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüElma (Sanayi tipi) Kg1,19TTSArpaKg6,75MTSKayısı (Sanayi tipi)Kg4,35MTSBuğdayKg7,25TTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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