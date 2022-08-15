Isparta Ticaret Borsası'nda, kırık buğdayın kilogramı ortalama 5,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüBuğday (Kırık)Kg5,80TTSYünKg3,50TTSKayısı (Sanayi tipi)Kg5,20MTSŞeftaliKg3,28TTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış



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