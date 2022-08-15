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Isparta Ticaret Borsası

15.08.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada kırık buğdayın kilogramı ortalama 5,80 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsası'nda, kırık buğdayın kilogramı ortalama 5,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüBuğday (Kırık)Kg5,80TTSYünKg3,50TTSKayısı (Sanayi tipi)Kg5,20MTSŞeftaliKg3,28TTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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