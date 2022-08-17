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Isparta Ticaret Borsası

17.08.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada kırık elmanın kilogramı ortalama 2,48 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsası'nda, elmanın kilogramı ortalama 2,48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüElmaKg2,48MTSElma (Sanayi tipi)Kg3,30TTSArpaKg6,00MTSBuğdayKg7,20MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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