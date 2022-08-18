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Isparta Ticaret Borsası

18.08.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada inek sütünün litresi ortalama liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsasında, inek sütünün litresi ortalama 7,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüİnek sütüLt7,50TTSBuğdayKg7,70MTSElma (Sanayi tipi)Kg3,64TTSElma (Sanayi tipi)Kg3,50MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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