Isparta Ticaret Borsası'nda, sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 3,61 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüElma (Sanayi tipi)Kg3,61TTSEt (Karkas)Kg95,00TTSİnek sütüLt7,48MTSKuru soğanKg5,00MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış



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