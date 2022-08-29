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Isparta Ticaret Borsası

29.08.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada kırık buğdayın kilogramı ortalama 6,30 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsası'nda, kırık buğdayın kilogramı ortalama 6,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüKırık buğdayKg6,30TTSYaş üzümKg15,00MTSKirazKg14,00MTSKiraz (İhracatlık)Kg100,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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işlem satış

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