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Isparta Ticaret Borsası

31.08.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada arpanın kilogramı ortalama 6,33 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsası'nda, arpanın kilogramı ortalama 6,33 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüArpa (Yemlik)Kg6,33TTSElma Kg10,00MTSBuğday Kg7,40TTSBuğdayKg8,15MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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