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Isparta Ticaret Borsası

07.09.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada inek sütünün litresi ortalama 7,30 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsası'nda, inek sütünün litresi ortalama 7,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüİnek sütüLt.7,30MTSDana Kg100,00MTSArpaKg6,05TTSBuğdayKg7,33TTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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