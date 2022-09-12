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Isparta Ticaret Borsası

12.09.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 3,40 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsası'nda, sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 3,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüElma (Sanayi tipi)Kg3,40TTSKırık buğdayKg6,60TTSBonkaliteKg5,38TTSİnek sütüLt7,30MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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