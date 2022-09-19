Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında, ada çayının kilogramı ortalama 24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüAda çayı (Natürel)Kg24,00TTSDanaKg97,00MTSHam dana derisi (Yaş)Kg17,00TTS
ElmaKg6,00MTSKerevitKg120,00TTSBuğdayKg7,45MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
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