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Isparta Ticaret Borsası

21.09.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada arpanın kilogramı ortalama 5 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsası'nda, arpanın kilogramı ortalama 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüArpaKg5,00TTSİnek sütüLt7,58TTSDanaKg85,00MTS
KuzuKg92,00MTSKültür mantarıKg19,27MTSBuğdayKg7,45MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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