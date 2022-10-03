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Isparta Ticaret Borsası

03.10.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada ada çayının kilogramı ortalama 24 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsası'nda, ada çayının kilogramı ortalama 24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüAda çayı (Natürel)Kg24,00TTSElma (Sanayi tipi)Kg2,20TTSYaş üzümKg12,00MTS
ArpaKg6,85MTSBuğdayKg8,00TTSNohutKg18,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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