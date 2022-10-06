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Isparta Ticaret Borsası

06.10.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada nohutun kilogramı ortalama 26 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsasında nohutun kilogramı ortalama 26 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüNohutKg26,00TTSİnek sütüLt7,50TTSDanaKg100,00MTS
Elma (Sanayi tipi)Kg2,75TTSKerevitKg60,60MTSBuğdayKg7,30TTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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Anahtar Kelimeler:
işlem satış

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