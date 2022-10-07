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Isparta Ticaret Borsası

07.10.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada granny smith elmanın kilogramı ortalama 12,00 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsası'nda, granny smith elmanın kilogramı ortalama 12,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüElma granny smithKg12,00TTSElma gala Kg9,00TTSElma goldenKg8,00TTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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