Isparta Ticaret Borsası'nda, granny smith elmanın kilogramı ortalama 12,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüElma granny smithKg12,00TTSElma gala Kg9,00TTSElma goldenKg8,00TTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış



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