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Isparta Ticaret Borsası

12.10.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada inek sütünün litresi ortalama 7,50 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsasında, inek sütünün litresi ortalama 7,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüİnek sütüLt7,50TTSAda çayı (Natürel)Kg20,00MTSKültür mantarıKg19,27MTSKekik Kg21,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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