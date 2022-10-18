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Isparta Ticaret Borsası

18.10.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 2,43 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsası'nda, sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 2,43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüElma (Sanayi tipi)Kg2,43TTSKerevitKg58,59MTSArpaKg5,80MTS
BuğdayKg7,20MTSKeçi derisiKg45,00MTSBuğdayKg7,30TTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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