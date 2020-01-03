Isparta trafiğine ‘Ücretli otopark’ neşteri

Isparta’daki ana arterlerde uygunsuz araç parklarını ortadan kaldırmak ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla 3 caddede ücretli otopark uygulamasına geçildi.

Isparta Belediye Meclisince alınan karar gereğince, uygulamanın hayata geçtiği ve belediye personelinin görev aldığı belirlenen caddelerde ilk 15 dakikalık parklar ücrete tabii olmazken sonraki süreler ise kalınan dakikaya bağlı belirlenen fiyatlara göre ücretlendiriliyor.

Kentte daha önceleri polis ekiplerinin söz konusu caddelerde nöbet tutarak, uygunsuz parkları kaldırmak için çalıştığı alanlardaki yeni uygulama sayesinde ayrıca, hem polisin iş yoğunluğunun hafifletildiği hem de trafik akışının hızlandığı gözlendi.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, kentte AK Parti belediyesinin göreve gelmesinin ardından kurulan Ulaştırma Müdürlüğü ile kentteki trafik akışını rahatlatmak adına küçük dokunuşlar yaptıklarını söyledi.

"Halkımızdan gelen olumlu talepler ve beklentiler doğrultusunda bu uygulamaya geçmiş olduk”

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, yaptıkları trafik düzenlemelerinden sonra esnaf ve vatandaşlardan da olumlu dönüşler aldıklarını ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Büyükçulcu yaptığı açıklamada, "Yerel seçim öncesinde Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in, şehir merkezindeki trafiği rahatlatma noktasındaki konular ve gündemimizde olan hususlardan bir tanesi buydu. Buna bağlı olarak şehir trafiğini rahatlatmak, daha sağlıklı bir ulaşım hizmeti sağlamak adına ilk yaptığımız çalışmalardan biri belediyede Ulaştırma Müdürlüğünü kurmak oldu. Bundan sonra da şehir geneli ve caddelerde ufak dokunuşlarla hem sağlıklı, hem güvenli seyahat etme imkanı, hem de ulaşımı kolaylaştırmak, trafik yoğunluğunu azaltmak adına yaptığımız çalışmalardan bir tanesi ücretli otopark uygulaması oldu. Amacımız, yoğun trafiği ortadan kaldırmak, akıcı bir trafik oluşturmak, Buna bağlı olarak da belediyemiz bünyesinde, ihtiyaç babında, insanların talepleri doğrultusunda, ücretli otoparka geçmekti. Bu uygulama dün itibariyle faaliyete geçti. Bunun öncesinde tabii ki esnaf ve vatandaşlarımızın görüşleri alındı, anketler yapıldı. Halkımızdan gelen olumlu talepler ve beklentiler doğrultusunda bu uygulamaya geçmiş olduk” dedi.