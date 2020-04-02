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Isparta Valiliği’nden vatandaşlara çıkartmalı uyarı

ISPARTA HABERLERİ  | 02.04.2020 09:44 | Son Güncelleme

Isparta Valiliği, vatandaşları evde kalmaları ve sosyal mesafeleri korumaları için kaldırımlara yapıştırdığı ‘Sağlığın İçin Burada Dur, Sosyal Mesafeni Koru’ ve ‘Evde Kal Isparta’ yazılı çıkartmalarla uyardı.Isparta’da, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlar uygulanmaya başlandı.

Isparta Valiliği, vatandaşları evde kalmaları ve sosyal mesafeleri korumaları için kaldırımlara yapıştırdığı ‘Sağlığın İçin Burada Dur, Sosyal Mesafeni Koru’ ve ‘Evde Kal Isparta’ yazılı çıkartmalarla uyardı.
Isparta’da, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlar uygulanmaya başlandı. Kurulun aldığı “114. Cadde, 113. Cadde Mimar Sinan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve 6 Mart Caddesinde araçların duraklama yapması ve park etmesinin yasaklanması” kararı gereğince caddelere güvenlik şeritleri çekildi. Uygulama sonrası cadde üzerindeki araç trafiğinde gözle görülür azalma yaşandı.
Ayrıca, “Banka, PTT ve bekleme oluşturulan diğer işyerlerinin girişlerine ve önlerine vatandaşlarımızın evde kalmaları ve sosyal mesafe kurallarına uyulması ile ilgili gerekli afişlerin asılmak suretiyle uyarılmasına, yerlerde 1,5 metre aralıklarla bekleme noktası uyarı yazı ve işaretlemelerinin yapılmasına, Emniyet Müdürlüğünce bariyerlerle desteklenmesi” kararı gereğince de ilgili yerlerde gerekli önlemler alındı.
Isparta Valiliği görevlileri, merkez PTT şubesi ve banka şubeleri önlerine 1,5 metre aralıklarla “Sağlığın İçin Burada Dur, Sosyal Mesafeni Koru” ve “Evde Kal Isparta” uyarılarının bulunduğu çıkartmaları yapıştırdı. Uyarıları gören vatandaşlar ise 1,5 metre kuralına uyarak sıraya geçti.

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