YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 19.12.2020 11:11 | Son Güncelleme

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Seymenoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Seymenoğlu, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" ve yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Altı güzel adam " fotoğraflarını oyladı.

Türkiye'de haber akışının büyük bir kısmının AA üzerinden sağlandığını belirten Seymenoğlu, AA'nın haberleri doğru ve tarafsız aktardığını vurguladı.

Seymenoğlu, "Yaklaşık son bir yıldır sadece Isparta'mız değil, tüm dünyayı etkileyen salgın süreci yaşamaktayız. Son zamanlarda hastalıktaki seviye biraz olumluya gitmekte ancak bu bir salgın sürecidir. Olumlu gidiyor diye aldığımız tedbirleri elden bırakamayız. Alınan tedbirlere uyulması gerekiyor." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
Paralel Yapılanma İlk Kez Bir Üniversitede TartışıldıParalel Yapılanma İlk Kez Bir Üniversitede Tartışıldı

Isparta Namaz Vakitleri 19 Aralık Cumartesi

İmsak
06:34
Sabah
08:01
Öğle
13:00
İkindi
15:28
Akşam
17:48
Yatsı
19:10

Isparta Nöbetçi Eczaneler19 Aralık Cumartesi

Ulusoy Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Taşlıpınar Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
Kayhan Eczanesi
Keciborlu
Gonca Eczanesi
Senirkent
Şifa Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.