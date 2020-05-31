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Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’ndan Atabey’e turizm turu

ISPARTA HABERLERİ  | 31.05.2020 19:10 | Son Güncelleme

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentin turizm potansiyellerinde önemli bir yere sahip olan Atabey ilçesini ziyaret etti.Doğal ve tarihi güzellikleriyle her bir köşesinde ayrı bir güzellik saklı olan Isparta’da turizmden daha fazla pay alabilmek adına çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentin turizm potansiyellerinde önemli bir yere sahip olan Atabey ilçesini ziyaret etti.
Doğal ve tarihi güzellikleriyle her bir köşesinde ayrı bir güzellik saklı olan Isparta’da turizmden daha fazla pay alabilmek adına çalışmalar aralıksız devam ediyor. Koronavirüs pandemisine karşı verilen başarılı mücadele sonrasında kontrollü normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bu adımlardan biri de turizmde yaşanacak. 1 Haziran itibariyle birçok alanda olduğu gibi turizmde de kontrollü normale dönüş devreye girmiş olacak. Yaz mevsimiyle birlikte vatandaşların da toplu tatil yapılan yerler yerine doğa ve kültür turizmine yönelmesi bekleniyor.
Isparta’nın önemli turizm duraklarından olan Atabey ilçesi ise eşsiz doğasının yanında, Anadolu Selçukluları zamanında üs bölgesi olarak önemli bir yere sahip olmuş ve bu dönemden kalan birçok mirasa sahip. Atabey İslamköy de 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in anıt mezarı ile Demokrasi ve Kalkınma Müzesi’ne ev sahipliği yapıyor.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu kontrollü turizme hazırlanan Atabey ve İslamköy’de beraberinde ilçe Kaymakamı Göksu Bayram ve BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler’le incelemelerde bulundu. Vali Seymenoğlu, Feyzullah Paşa Cami ve Ertokuş Medresesi’ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde gördü. Son yıllarda kültür turizmi çerçevesinde önemli bir ziyaretçi sayısına sahip olan İslamköy’ü de ziyaret eden Vali Seymenoğlu, 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in anıt mezarında incelemelerine devam etti.

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