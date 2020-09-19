Isparta Valisi Seymenoğlu: “Gaziler ve şehitler bu milletin gönlündedir”

Isparta’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız, gazilerin Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşayan birer temsilcileri olduğunu söyledi.

Isparta’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, gazi ve şehit yakınları derneklerinin yöneticileri ile üyeleri, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törende ilk olarak sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Daha sonra şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşayan birer temsilcilerisiniz”

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız, gazilerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşayan birer temsilcileri olduğunu söyledi. Ayyıldız, “Sizler Şehitlerimizle birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Gururla taşıdığımız gazilik unvanı atamızdan bizlere intikal eden en büyük mirastır. Üzerinde yaşadığımız toprakların bir vatana dönüşmesi ve bekasının sağlanması, bayrağımızın özgürce dalgalanması şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları ile fedakarlıkları sayesindedir” dedi.

Ayyıldız’ın konuşmasının ardından tören sona erdi. Meydandaki törenin ardından Garnizon Şehitliği’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, duaların ardından şehit kabirleri ziyaret edildi. Protokol üyeleri şehitlikten sonra Asri Mezarlık’taki muharip gazilerin kabirlerini de ziyaret etti.