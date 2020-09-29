Isparta Valisi Seymenoğlu’ndan önemli uyarı: “İlk 5 aydaki ölüm sayımızı katbekat aştık”

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentte korona virüsten dolayı ilk 5 ayda yaşanan ölüm sayısının Ağustos ayında katbekat arttığını belirterek, "Ağustos ayındaki ölümlü vaka sayımızın da şu ana kadar 2 katına çıktık" dedi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığındaki merkez köy ve mahalle muhtarları toplantısı Müftülük toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya muhtarların yanı sıra Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya katıldı. Pandemiyle ve bağımlılıkla mücadele ana gündem maddesiyle gerçekleştirilen toplantıda muhtarlara bilgilendirmede bulunuldu.

“Salgını bir afet olarak görüyoruz”

Toplantıda muhtarlara seslenen Vali Seymenoğlu pandemi sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür ederek bundan sonra da saha çalışmalarında muhtarların aktif şekilde rol almaya devam edeceğini sözlerine ekledi. Vali Seymenoğlu, “Bu salgını bir afet olarak görüyoruz. Onun için elimizden geldiğince elbirliğiyle bu salgının üstesinden gelmeye çalışacağız. Tabi sadece muhtar arkadaşlarımız değil sizlerle beraber alanda çalışan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de zorluklar yaşıyor. Ne olur vatandaşlarımızı uyaralım, biraz daha sıkı ve ciddi uyarmamız lazım aksi takdirde bir köyün karantinaya alınması bir mahallenin veya sokağın karantinaya alınması orada yaşayan bütün vatandaşlarımızın hem ekonomik olarak hem sosyal olarak en az 15 gün sıkıntı yaşamalarına sebep oluyor. Onun için bunu ne olur ciddiye alalım.”