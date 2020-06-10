YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta Vatan Mahallesi’ndeki karantina sona erdi

Isparta Vatan Mahallesi’ndeki karantina sona erdi

ISPARTA HABERLERİ  | 10.06.2020 17:49 | Son Güncelleme

Isparta’da Vatan Mahallesi’nde 2 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine uygulanan karantina, yeni vakaların çıkmaması üzerine bugün sona erdi.Isparta’da Vatan Mahallesi’nde ikamet eden 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıkması üzerine enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 234 Cadde, 230 Cadde, 4147 ve 4118 Sokakları arasını kapsayan bölge İl Hıfzısıhha Kurulunca 27 Mayıs’ta 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı.

Isparta Vatan Mahallesi’ndeki karantina sona erdi

Isparta’da Vatan Mahallesi’nde 2 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine uygulanan karantina, yeni vakaların çıkmaması üzerine bugün sona erdi.
Isparta’da Vatan Mahallesi’nde ikamet eden 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıkması üzerine enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 234 Cadde, 230 Cadde, 4147 ve 4118 Sokakları arasını kapsayan bölge İl Hıfzısıhha Kurulunca 27 Mayıs’ta 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı. Karantina sürecince yeni vakaların çıkmaması üzerine Vatan Mahallesi’nde 2 sokak ve 2 caddeyi kapsayan bölgedeki karantina uygulaması kaldırıldı.

Isparta Vatan Mahallesi’ndeki karantina sona erdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları

En Çok Okunan Yerel Haberler

Isparta Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:42
Sabah
05:29
Öğle
13:02
İkindi
16:55
Akşam
20:26
Yatsı
22:05

Isparta Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Başak Eczanesi
Merkez
Görgülü Eczanesi
Merkez
Hızır Eczanesi
Merkez
Demirekin Eczanesi
Egirdir
Yeni Eczaneeczanesi
Gelendost
Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yalvaç itfaiyesinden yılan operasyonu

Yalvaç itfaiyesinden yılan operasyonu

Isparta’ya Yeni Yeşil Alanlar Oluşturuldu

Isparta’ya Yeni Yeşil Alanlar Oluşturuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.