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Isparta ve Burdur sokağa çıkma kısıtlamasına gönüllü destek veriyor

BURDUR HABERLERİ  | 19.04.2020 13:41 | Son Güncelleme

Isparta ve Burdur sokağa çıkma kısıtlamasına gönüllü destek veriyor

ISPARTA/ Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmemesine rağmen cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilen şehirler arasında yer almayan Isparta'da vatandaşlar, kısıtlama varmış gibi hareket etti.

Kentte özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı ile Mimar Sinan Caddesi'nde sakinlik yaşandı. Sokağa çıkan az sayıda kişinin ise maske ve eldiven kullandığı görüldü.

- Burdur

Burdur'da da Vali Hasan Şıldak'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı "Hafta sonu gönüllü olarak hiç çıkma'' çağrısı kentte büyük oranda karşılık buldu.

Vatandaşların normal zamanlarda yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı, Atatürk ve İstasyon Caddelerinde sessizlik hakim oldu. Kentteki park ve bahçeler boş kalırken, halk güzel havanın tadını balkonlarında çıkardı.

Polis ve jandarma ekipleri birçok noktada denetimlerini sürdürdü. Trafik ekipleri sürücü ve yolcuların ateşini ölçüp, sosyal mesafe kuralına uygun seyahat etmeleri ve maske takmaları konusunda uyardı.

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