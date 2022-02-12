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Isparta ve Burdur'da dikkatsizlik sonucu oluşan kazalar kamerada

12.02.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta ve Burdur'da dikkatsizlik sonucu oluşan kazalar kamerada

Burdur ve Isparta'da dikkatsizlik sonucu oluşan kazalar kent güvenlik kameralarına yansıdı.

Burdur'da Emek Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde ışıklı kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller refüje sürüklendi.

Isparta'da da 102. Cadde'de yoğun trafik akışının arasından yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Motosiklet devrildi, sürücü ve kadın çarpışmanın etkisiyle yere düştü. Kaza yapanların yardımına çevredekiler koştu.

Kent güvenlik kameralarına yansıyan kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." notuyla yayınladı.

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trafik kazası Burdur Isparta

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