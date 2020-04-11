YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta ve Burdur'da "evde kal" çağrısına uyuldu

Isparta ve Burdur'da "evde kal" çağrısına uyuldu

ISPARTA HABERLERİ  | 11.04.2020 16:02 | Son Güncelleme

Isparta ve Burdur'da "evde kal" çağrısına uyuldu

ISPARTA/BURDUR (AA) - Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların "evde kal" çağrısına büyük oranda uyduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, yasak kapsamında olmayan Isparta'da cadde ve sokaklar büyük oranda boş kaldı.

Kentte özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı ile Mimar Sinan Caddesi'nde sakinlik yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sık sık araçlarından anons yaparak vatandaşların evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.

- Burdur

Burdur'da da Vali Hasan Şıldak'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı, "Gönüllü olarak, Burdur 48 saat dışarı çıkma'' çağrısı büyük oranda karşılık buldu.

Normal zamanda kentte yoğunluğun gözlendiği Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi, İstasyon Caddesi, park ve bahçeler boş kaldı.

Polis ekipleri de kentte birçok noktada ateş ölçümü yaptı, vatandaşları zorunluluk dışında dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.

Ekipler, uyarılara rağmen dışarıya çıkan bazı kişilere de işleri olmamaları halinde evlerine gitmelerini, maske ve eldiven takmalarını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı! 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı!
PARTNER Çay koronavirüsü yenmede etkili mi? Çay koronavirüsü yenmede etkili mi?
Anahtar Kelimeler:
boş kaldı Burdur Cadde "evde kal" Evde kal çağrısı Isparta Kovid-19 meydan Sokak yeni tip koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Kaymakam Bey’ kendisine mektup yazan öğrenciyi sevindirdi

Kaymakam Bey’ kendisine mektup yazan öğrenciyi sevindirdi

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Isparta Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:56
Sabah
06:21
Öğle
13:04
İkindi
16:43
Akşam
19:36
Yatsı
20:56

Isparta Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Furkan Eczanesi
Merkez
Karaca Eczanesi
Merkez
Mevlana Eczanesi
Merkez
Avcular Eczanesi
Egirdir
Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Derman Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Isparta’da gece saatlerinde korkutan yangın

Isparta’da gece saatlerinde korkutan yangın

Yurt dışından gelen kolonya taleplerini askıya aldılar, yurt içine üretiyorlar

Yurt dışından gelen kolonya taleplerini askıya aldılar, yurt içine üretiyorlar

Buz Tutan Göl Yüzeyinde Yürüdü, Fotoğraf Çektirdiler

Buz Tutan Göl Yüzeyinde Yürüdü, Fotoğraf Çektirdiler

Sokakta Kalan Yabancı Uyruklu Öğrenciye Öğretmeni Sahip Çıktı

Sokakta Kalan Yabancı Uyruklu Öğrenciye Öğretmeni Sahip Çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.