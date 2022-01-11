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Isparta ve Konya'da kuvvetli yağış uyarısı

11.01.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta ve Konya'da kuvvetli yağış uyarısı

Isparta'nın doğusu ile Konya'nın güneyi ve batısında beklenen yağışların yarın öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Isparta'nın doğusu ile Konya'nın güneyi ve batısında beklenen kuvvetli yağışların genellikle kuvvetli yağmur ve sağanak, rakımı 1200 ila 1400 metre üzeri yerlerde de kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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