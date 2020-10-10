YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta’da 1 kişinin öldüğü kavgada 2 tutuklama

Isparta’da 1 kişinin öldüğü kavgada 2 tutuklama

ISPARTA HABERLERİ  | 10.10.2020 23:20 | Son Güncelleme

Isparta’da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavga olayında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, saat 00.45 sıralarında Gökçay mesirelik alanında meydana geldi.

Isparta’da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavga olayında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, saat 00.45 sıralarında Gökçay mesirelik alanında meydana geldi. Osman Elvan (25), Ahmet D. 22) ve yanlarında bulunan K.K., N.B., H.B. adlı kadınlar ile Mustafa Ç. ve Hüseyin B. arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin B., Osman Elvan’ı bıçaklayarak yaraladı. Mustafa Ç. ise Ahmet D.’yi darp etti. Olay yerine gelen ambulansla Isparta Şehir Hastanesine götürülen Osman Elvan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ahmet D. ise Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan 3’ü kadın 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından K.K., N.B., H.B. adlı kadınlar serbest bırakılırken, Mustafa Ç. ve Hüseyin B. tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Mustafa Ç. ve Hüseyin B.’nin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan şahıslar cezaevine götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyorGöl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Hizmet-İş Genel Kurulu'nda konuştu:
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Hizmet-İş Genel Kurulu'nda konuştu:
İlhan Parlak tecrübelerini aktardı
İlhan Parlak tecrübelerini aktardı
Kırşehir’de kumar operasyonu
Kırşehir’de kumar operasyonu
Zehirlenen anne köpek yavrularıyla birlikte Gaziantep'te tedavi altına alındı
Zehirlenen anne köpek yavrularıyla birlikte Gaziantep'te tedavi altına alındı
Üç Ahıska Türkü Azerbaycan’da şehit düştü
Üç Ahıska Türkü Azerbaycan’da şehit düştü
Kağızman’da bir kişinin öldürülmesi olayının zanlısı yakalandı
Kağızman’da bir kişinin öldürülmesi olayının zanlısı yakalandı

Isparta Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:35
Sabah
06:55
Öğle
12:50
İkindi
16:02
Akşam
18:35
Yatsı
19:50

Isparta Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Akkent Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Demirekin Eczanesi
Egirdir
Erol Eczanesi
Gelendost
Erturan Eczanesi
Keciborlu
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Isparta’da kaçak cep telefonu ve elektronik eşya operasyonu
Isparta’da kaçak cep telefonu ve elektronik eşya operasyonu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Isparta’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Isparta’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Balık tutmak için gittiği göl kıyısında ölü bulundu
Balık tutmak için gittiği göl kıyısında ölü bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.