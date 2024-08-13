YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta'da 12 bin 41 sahipsiz hayvan yeni yuvasına kavuştu

Isparta'da 12 bin 41 sahipsiz hayvan yeni yuvasına kavuştu

AA AA
13.08.2024 10:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da 12 bin 41 sahipsiz hayvanın sahiplendirildiği bildirildi.

Isparta'da 12 bin 41 sahipsiz hayvan yeni yuvasına kavuştu

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarıyla ilgili yeni kanunun çıkmasının ardından vatandaşların hayvan sahiplenme konusuna büyük bir ilgi gösterdiğini belirtti.

Tuğrul, "2024 yılı başından itibaren hız kazanan sahiplendirme sürecinde bugün itibarıyla 7 bin 326 kedi ve 4 bin 715 köpek sahiplenildi." dedi.

Ayrıca, hayvanlara çip takma ve kısırlaştırma işlemlerinin de devam ettiğini vurgulayan Tuğrul, yaşına bakılmaksızın tüm hayvanlara çip takma işlemleri yapıldığını ifade etti.

Hayvan sevgisinin önemine değinen Tuğrul, "Vatandaşlarımızın sokak hayvanlarını sahiplenmeleri çok önemli. Bu şekilde hayvan sevgisini çocuklarımıza ve çevremize aşılamış oluruz." ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Express
Anahtar Kelimeler:
Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 13 Ağustos Salı

İmsak
04:34
Sabah
06:05
Öğle
13:08
İkindi
16:54
Akşam
20:01
Yatsı
21:25
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.