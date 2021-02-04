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Isparta’da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı JASAT yakaladı

04.02.2021 14:20 | Son Güncelleme:
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Isparta’da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı JASAT yakaladı

Isparta’da jandarma ekipleri, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı saklandığı ikametinde yakalayarak, cezaevine teslim etti.Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve merkez ilçe jandarma komutanlığı asayiş timleri, Senirkent ilçesi Büyükkabaca köyünde ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.N.O.

Isparta’da jandarma ekipleri, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı saklandığı ikametinde yakalayarak, cezaevine teslim etti.
Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve merkez ilçe jandarma komutanlığı asayiş timleri, Senirkent ilçesi Büyükkabaca köyünde ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.N.O. isimli şahsı yakalamak için harekete geçti. E.N.O., saklandığı ikamete düzenlenen operasyonla yakalanarak, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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Isparta Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:30
Sabah
07:52
Öğle
13:17
İkindi
16:06
Akşam
18:31
Yatsı
19:48

Isparta Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Derman Eczanesi
Merkez
Gürdal Eczanesi
Merkez
Taşlıpınar Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
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