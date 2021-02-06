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Isparta’da 127 okulun bakım onarımı ile 10 okulun güçlendirme çalışmaları tamamlandı

06.02.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Isparta Valiliği tarafından kentteki 127 okulda bakım onarım, 10 okulda da güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Isparta Valiliği tarafından kentteki 127 okulda bakım onarım, 10 okulda da güçlendirme çalışmaları tamamlandı. 10 okulda ise güçlendirme çalışmaları devam ederken, 12 okul için de proje hazırlık aşamaları başladı.
Salgın dolayısıyla eğitime ara veren okullar öğrencilerine kavuşmaya gün sayarken, Isparta Valiliği de öğrencilere daha güvenilir ve rahat ortamlarda eğitim hizmeti sunabilmek adına okulların tadilat ile yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. 2020 yılından başlayan çalışmalarda il merkezinde, ilçelerde ve köylerde toplam 127 okulda bakım onarım işlemi yapıldı. 10 okulda güçlendirme çalışması tamamlanırken, 10 okulun da güçlendirme çalışmaları son hız devam ediyor. 12 okul için ise güçlendirme projesi hazırlanarak yakın zamanda çalışmalara başlanması sağlanacak.
Vali Ömer Seymenoğlu sık sık çalışmaların yürütüldüğü okullara giderek denetlemeler gerçekleştiriyor. Son olarak merkez Şehit Şükrü Çakar Ortaokulu’nda devam eden güçlendirme çalışmalarını denetleyen Vali Seymenoğlu ilgililerden bilgi aldı.
Önümüzdeki günlerde öğrencilerine kavuşacak olan okullarda da incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu alınan tedbirleri yerinde görerek okul idarecilerinin yaptığı çalışmaları denetliyor.

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