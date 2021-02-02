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Isparta’da 15 operasyonda 24 kişi yakalandı

02.02.2021 12:33 | Son Güncelleme:
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Isparta’da emniyet ekiplerinin ocak ayı içerisinde gerçekleştirdiği 15 farklı operasyonda 24 kişi yakalandı.

Isparta’da emniyet ekiplerinin ocak ayı içerisinde gerçekleştirdiği 15 farklı operasyonda 24 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden çok sayıda kaçak tütün ve kaçak içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç ve suçlu ile mücadele kapsamında Ocak ayı içerisinde 15 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda zimmet, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma yönetme veya üye olma, 5607 sayılı kanuna muhalefet, parada sahtecilik, 5809 sayılı elektronik haberleşme kanununa muhalefet, vergi kaçakçılığı ve 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçlarından 24 şahsa adli işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden 11 bin dal doldurulmuş makaron, 887 dal boş makaron, 130 kg tütün, 327 adet sahte bandrol, 10 litre sahte alkol, 5 litre etil alkol, 6 şişe kaçak içki, 348 paket nargile tütünü, 2 adet sahte içki yapımında kullanılan içki kiti, 2 adet GSM hattı ve 2 adet sahte banknot ele geçirildi.
Öte yandan haklarında arama kararı bulunan 7 şahıs emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanırken, şahıslardan 4’ü adli makamlar tarafından tutuklandı, 3’ü ise serbest bırakıldı.

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