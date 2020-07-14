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Isparta’da 15 Temmuz anı defteri standı açıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 14.07.2020 14:30 | Son Güncelleme

Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların duygularını aktarmaları için anı defteri standı açıldı.Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri anı defteri standı açılmasıyla başladı.

Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların duygularını aktarmaları için anı defteri standı açıldı.
Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri anı defteri standı açılmasıyla başladı. Bu kapsamda Isparta Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda açılan stantta vatandaşlar, 15 Temmuz ile ilgili duygu ve düşüncelerini anı defterine yazıyorlar. Ayrıca meydanda ‘15 Temmuz Anı Defterindeki Duygu ve Düşünceler’ isimli bir sergi açıldı. Sergide önceki yıllarda bazı vatandaşların anı defterine yazdığı duygu ve düşünceler, 15 Temmuz’u anlatan fotoğraflarla sergileniyor.

“Allah o günleri bir daha göstermesin”
Anı defterini imzalayan Musa Aydoğdu, Cumhuriyet’ten bugüne hep darbeler yaşandığını belirterek, “Allah o günleri bir daha göstermesin. Ne mutlu bu günlere. Ben 80 yaşındayım, o günler bir daha geri gelmesin. Temennim odur” dedi.

“İnşallah bir daha böyle kötü bir gün yaşamayız”
Osman Böcek de 15 Temmuz’un demokrasi açısından kötü bir gün olduğunu ifade etti. Böcek, “Allah o günleri bir daha yaşatmasın. 15 Temmuz’da Şarkikaraağaç’ta köydeydim, muhtar oğlumla birlikte ilçe merkezine meydana gitmiştik. İnşallah bir daha böyle kötü bir gün yaşamayız” diye konuştu.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
22:03

Isparta Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Burcu Yarar Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Taşlıpınar Eczanesi
Egirdir
Erol Eczanesi
Gelendost
Gonca Eczanesi
Senirkent
Can Eczanesi
Sarkikaraagac
Yeni Umut Eczanesi
Yalvac
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