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Isparta’da 1’i otobüs, 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

ISPARTA HABERLERİ  | 18.09.2020 14:14 | Son Güncelleme

Isparta’da meydana gelen trafik kazasında 1’i işçi otobüsü 3 araç birbirine girdi.

Isparta’da meydana gelen trafik kazasında 1’i işçi otobüsü 3 araç birbirine girdi. Bir kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza sabah saat 08.30 sıralarında Davraz Mahallesi’nde meydana geldi. Alt yoldan Doğan Kımıllı Caddesi’ne kontrolsüz bir şekilde çıkan Mehmet Canser’in kullandığı 32 HK 912 plakalı otomobil, Mustafa Biçer’in idaresindeki 32 ABA 523 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 32 523 plakalı otomobil, karşı şeritte gelen Erdem Eşmen’in kullandığı 32 AAN 222 plakalı işçi otobüsünün altına girdi. Kaza sonrası Mehmet Canser aracının içerisine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Otomobili içerisinde sıkışan Mehmet Canser, Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.
Kaza güvenlik kameralarına yansıdı
Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde 32 HK 912 plakalı otomobilin anayola kontrolsüz çıktığı ve bu sırada 32 ABA 523 plakalı araca çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle 32 ABA 523 plakalı aracın karşı şeritten gelen işçi otobüsünün altına girdiği de yine görüntülere yansıdı.

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