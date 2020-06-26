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Isparta’da 2. Amatör’de ilk 3 sırayı alan takımlar 1. Amatör Lige çıkarıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 26.06.2020 13:59 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2.

Isparta’da 2. Amatör’de ilk 3 sırayı alan takımlar 1. Amatör Lige çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2. Amatör Ligleriyle ilgili Futbol İl Tertip Komitesince hazırlanarak Amatör İşler Kuruluna bildirilen A-B-C gruplarında ilk 3 sırayı alan kulüpler Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu tarafından tescil edildi.
Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erhan Oturak ve Isparta Futbol İl Temsilcisi Ali Özgün, kararın hayırlı olmasını dilediler. Oturak ve Özgün, “Bu süreçte İl Tertip Komitesinde görev alan TÜFAD Temsilcisi Durmuş Türkmsen, ASKF Temsilcisi Mehmet Demiralay, İl Hakem Kurulu Temsilcisi Ender Kersu, Saha Komiserleri Temsilcisi Hüseyin Zengin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Temsilcileri Musa Karaman, Kulüp Temsilcileri Muzaffer Atman , Turan Gökçen ve Yusuf Tunç’a teşekzür ederiz. Tüm kulüplerimize 2020-2021 Futbol Sezonunda başarılar dileriz” açıklamasında bulunuldu.
1. Amatör Lige yükselen 9 takımlar şöyle sıralandı:
A Grubu:
Tekespor, Özel İdare Gençlikspor, Gülcüspor,

B Grubu:
Deregümü Gençlikspor
İleydağıspor
Büyük Hacılarspor

C Grubu:
IYAŞ Gençlikspor, Darıören Gençlikspor, Kuleönüspor

Isparta’da 2. Amatör’de ilk 3 sırayı alan takımlar 1. Amatör Lige çıkarıldı

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