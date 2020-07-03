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Isparta'da 2 cadde ve 3 sokak karantinaya alındı

ISPARTA HABERLERİ  | 03.07.2020 15:28 | Son Güncelleme

Isparta'da 2 cadde ve 3 sokak karantinaya alındı

Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 cadde ve 3 sokak karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte 12 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunun dün olağanüstü toplandığı belirtildi.

Bu kişilerle temaslı sayısının fazla olduğunun tespit edildiği anlatılan açıklamada, 2 cadde ve 3 sokağın karantinaya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, 14 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olması kaydıyla karantina kararının alındığı bildirildi.

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