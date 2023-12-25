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Isparta'da 2 çocuk arasında çıkan kavgada biri bıçakla yaralandı

25.12.2023 07:34 | Son Güncelleme:
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Isparta'da 2 çocuk arasında çıkan kavgada, biri bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Kemal Mahallesi'nde Afganistan uyruklu Muhammed İ. (13) ile Süleyman A. (13) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman A. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman A'nın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Muhammed İ, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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