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Isparta’da 2 kaza kameralara yansıdı

ISPARTA HABERLERİ  | 04.12.2020 14:02 | Son Güncelleme

Isparta’da Kasım ayı içerisinde meydana gelen trafik kazalarından 2’si mobese kameralarına yansıdı.Isparta’da Kasım ayı içerisinde meydana gelen trafik kazalarından bazıları mobese tarafından kaydedildi.

Isparta’da 2 kaza kameralara yansıdı

Isparta’da Kasım ayı içerisinde meydana gelen trafik kazalarından 2’si mobese kameralarına yansıdı.
Isparta’da Kasım ayı içerisinde meydana gelen trafik kazalarından bazıları mobese tarafından kaydedildi. İlk kaza Kolçelik kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali nedeniyle 2 araç çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruluyor.
Diğer kaza ise Gölcük yolu üzerinde yaşandı. Asri Mezarlık önündeki kavşakta Gölcük tarafından gelen bir araç Özkanlar Kavşağı istikametine dönmek isterken, dikkatsizlik sonucu başka bir otomobille çarpışıyor.

Isparta’da 2 kaza kameralara yansıdı

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Keciborlu
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