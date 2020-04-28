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Isparta’da 2 köy karantinaya alındı

ISPARTA HABERLERİ  | 28.04.2020 21:21 | Son Güncelleme

Isparta’da korona virüs vakası tespit edilen Gelendost ilçesine bağlı Keçili köyü ile Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Beyköy köyü karantina altına alındı.Isparta’da korona virüs vakaları görülen 2 köyde karantina uygulanmaya başlandı.

Isparta’da korona virüs vakası tespit edilen Gelendost ilçesine bağlı Keçili köyü ile Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Beyköy köyü karantina altına alındı.
Isparta’da korona virüs vakaları görülen 2 köyde karantina uygulanmaya başlandı. Gelendost ilçesine bağlı Keçili köyünde 3 kişide korona virüs tespit edildi. Bu kapsamda Gelendost İlçe Hıfzısıhha Kurulu, köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi. Karantina süresi boyunca köye giriş ve çıkışlar izne tabi olacak.

“Kararlara uyuldukça başaracağız”
Şarkikaraağaç İlçesine bağlı Beyköy köyünde de korona virüs vakalarının görülmesinin ardından köyde 14 gün süreyle karantina uygulaması başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, “Bugün itibariyle Beyköy köyümüzde yeni pozitif vakalarımızla karşılaştık. Vakalarımızın filyasyon çalışmalarının sonucunda temaslı vatandaşlarımız tespit edilmiştir. Ancak hastalıktan korunmamanın en doğru yolunun tedbirleri sıkı tutmak olduğunu bilerek Beyköy köyümüzde 14 günlük karantina uygulanacaktır. Yayılımın engellenmesi için önemli olan bu ve bunun gibi tedbirlere tüm vatandaşlarımızın eksiksiz uymasıdır. Lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim, maskesiz sokağa çıkmayalım, kurallara uyalım ve en kısa zamanda bu musibetten kurtulalım. Kararlara uyuldukça başaracağız” dedi.
Her iki köyde de karantina kurallarına uymayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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