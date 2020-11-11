Isparta’da 20 bin fidan toprakla buluşturuldu

Isparta’da ‘geleceğe nefes dünyaya nefes’ etkinliği kapsamında 13 farklı bölgede toplam 20 bine yakın fidan toprakla buluşturuldu.

Isparta’da 11 Kasım ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlik kapsamında il genelinde 13 farklı bölgede toplam 20 bin fidan dikildi. Fidan dikiminin resmi tören adresi ise Davraz Kayak Merkezi oldu. Buradaki törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“11 Kasım artık bizim için çok önemli”

Törende konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 11 Kasım’ın artık Türkiye için çok önemli bir gün olduğunu söyledi. Başdeğirmen, “Bundan sonra 11 Kasım’da ormanlarımızı çoğaltabilmek ve ağaçlarımızın korunmasıyla alakalı farkındalık çalışması yaparak, vatandaşlarımıza anlatmaya çalışacağız. Birçok kutlamayı diğer ülkelerden alarak yapıyoruz. Şu anda ‘geleceğe nefes’ sloganıyla yaptığımız bu çalışmayı diğer ülkelerde örnek almaya başladı. Ağaçlarımızı korumak ve ormanlarımızı çoğaltmak adına yaptığımız bu çalışma diğer ülkelerde de kutlanmaya başlıyor. Bu bizim için bir onur ve güzelliktir. Çünkü ülkemizin en önemli ihtiyacı ağaç” dedi.