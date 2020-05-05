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Isparta’da 22 günde 2 milyon 151 bin maske dağıtıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 05.05.2020 17:23 | Son Güncelleme

Isparta’da, maske satışının yasaklanmasının ardından 22 günlük sürede toplam 2 milyon 151 bin maske dağıtımı gerçekleştirildi.Isparta Valiliği, maske satışlarının yasaklanmasının ardından kentte yapılan maske dağıtımıyla ilgili açıklama yaptı.

Isparta’da 22 günde 2 milyon 151 bin maske dağıtıldı

Isparta’da, maske satışının yasaklanmasının ardından 22 günlük sürede toplam 2 milyon 151 bin maske dağıtımı gerçekleştirildi.
Isparta Valiliği, maske satışlarının yasaklanmasının ardından kentte yapılan maske dağıtımıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada,”Korona virüs tedbirleri kapsamında maske satışının yasaklanmasının ardından ilimizde başta vatandaşlarımız olmak üzere kamu kurumları ile 10 ve üzeri çalışanı olan işyerlerine 13 Nisan-4 Mayıs 2020 tarihleri arasında Isparta Valiliği, Isparta Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, eczaneler ve PTT aracılığıyla 2 milyon 151 bin adet maske dağıtılmıştır” denildi.

Isparta’da 22 günde 2 milyon 151 bin maske dağıtıldı

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Bengisu Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Manolya Eczanesi
Merkez
Çankaya Eczanesi
Egirdir
Yeni Eczaneeczanesi
Gelendost
Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
Gonca Eczanesi
Senirkent
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