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Isparta’da 3 altın kurala göre antrenmanlar başladı

ISPARTA HABERLERİ  | 18.06.2020 14:38 | Son Güncelleme

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, normalleşme sürecinin devam ettiği günlerde sportif faaliyetlerinin yavaş yavaş başladığını söyledi.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, normalleşme sürecinin devam ettiği günlerde sportif faaliyetlerinin yavaş yavaş başladığını söyledi. Sosyal mesafe ön planda tutularak masa tenisi, jimnastik ve basketbol dallarındaki kursların başladığını belirten İl Müdürü Gevrek, antrenörlerin büyük bir titizlik içerisinde çalıştığını dile getirdi. Gevrek, Hayatımızın bir parçası haline maske, mesafe ve hijyen olmak üzere 3 altın kuralının önemine dikkat çekti.
Yaz okullarının durumuyla ilgili bir çok soru aldıklarını da dile getiren İl Müdürü Gevrek, Bakanlığın açıklamasını beklediklerini ve hazırlıkların devam ettiğini sözlerin ekledi.

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