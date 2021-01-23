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Isparta’da 3 bin 676 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi

23.01.2021 13:13 | Son Güncelleme:
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Isparta’da 3 bin 676 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi

Isparta’da İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla 2020 yılında açık olan 5 bin 940 işe 3 bin 676 kişi yerleştirilirken, alınan açık işlere yerleştirme oranı yüzde 61,88 oldu.

Isparta’da İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla 2020 yılında açık olan 5 bin 940 işe 3 bin 676 kişi yerleştirilirken, alınan açık işlere yerleştirme oranı yüzde 61,88 oldu. Kentte İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı ise geçen yıl 16 bin 34 kişi olarak belirlendi.
Isparta’da İŞKUR İl Müdürlüğü’nün 2020 yılı verileri belli oldu. Verilere göre kentte İŞKUR’a kayıtlı işgücü 32 bin 495 olurken, kayıtlı işsiz sayısı da 16 bin 34 olarak belirlendi. Kentte geçen yıl İŞKUR’a 5 bin 940 açık iş talebi geldi. Bu taleplerden 3 bin 676 kişi işe yerleştirilirken, açık işe yerleştirme oranı yüzde 61,88 olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan pandemi dönemini kapsayan 2020 yılında İŞKUR aracılığıyla 10 bin 489 kişiye 58 milyon 884 bin 231 lira kısa çalışma ödeneği, 8 bin 331 kişiye 26 milyon 524 bin 791 lira nakdi ücret desteği, 3 bin 457 kişiye 16 milyon 303 bin 24 lira işsizlik ödeneği, 9 bin 469 kişiye 7 milyon 161 bin 777 lira da normalleşme desteği ödemesi yapıldı.

Isparta’da 3 bin 676 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi

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