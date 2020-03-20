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Isparta’da 326 park Korona virüs riskine karşın dezenfekte ediliyor

ISPARTA HABERLERİ  | 20.03.2020 14:25 | Son Güncelleme

Isparta Belediyesi Korona Virüs riskine karşın çalışmalarını.

Isparta Belediyesi Korona Virüs riskine karşın çalışmalarını. Bu kapsamda ekipler, şehirdeki 326 çocuk oyun alanı ve parklar ile mesirelik alanlarda dezenfekte çalışmalarını gece-gündüz demeden 24 saat esasına göre devam ettiriyor. Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel bir ekip, şehirdeki tüm çocuk oyun alanları ve mesirelik bölgelerde Korona Virüs riskine karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda son olarak şehrin en büyük çocuk oyun parklarından birisi olan Ayazmana Parkında kapsamlı dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.
Gerek mahallelerinde, gerekse Isparta genelinde yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Ayazmana Mahallesi Muhtarı Süleyman Kocaer , “Yapılan çalışmalar bizleri ve Isparta halkını mutlu etmektedir” şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler veren Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Erdinç Leylek, “İlimiz sorumluluk bölgesinde bulunan tüm park, çocuk oyun alanları ve mesirelik alanlarda temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Şehrimizde 326 parkımız var, mahalle mahalle bu parklarımızda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çok kullanılan parklarımızda ikinci dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Bu virüs olayını atlatıncaya kadar durmadan devam edeceğiz, bu konuda Sayın Belediye Başkanımız ’asla bir şeyden imtina etmiyoruz’ demiştir. Büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmaları Temizlik İşleri Müdürlüğümüzle koordineli olarak, Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün de tavsiyeleriyle gerekli malzemeleri tedarik ederek uygulama yapıyoruz. Çalışmalarımızı başkanımızın talimatları doğrultusunda gece-gündüz devam ettiriyoruz” görüşlerinde bulundu.

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