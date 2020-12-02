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Isparta'da 5 gündür kayıp olan kişi aranıyor

ISPARTA HABERLERİ  | 02.12.2020 12:24 | Son Güncelleme

Isparta'da 5 gündür kayıp olan kişi aranıyor

Isparta'da kendisinden 5 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için ekipler arama çalışması başlattı.

Merkeze bağlı Deregümü köyünde ikamet eden ve en son 27 Kasım'da görülen Mustafa Özbay'dan (57) haber alamayan yakınları, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri Özbay'ın bulunması için arama çalışması yapmaya başladı. Köylüler de çalışmalara destek veriyor.

Hüseyin Özbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasından cuma gününden beri haber alamadıklarını söyledi.

Babasıyla en son çarşıda görüştükleri belirten Özbay, "Babaannem rahatsız, ameliyat olacaktı. Bu nedenle babamla çarşıda görüştükten sonra otobüsle köye döndü. Biz çarşıdaki işimize devam ettik bir daha da kendisini görmedik. Babam yalnız yaşıyor. Hasmı yoktu. Köyde çok sevilen bir kişiydi." diye konuştu.

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