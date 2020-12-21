YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta’da 500 bin lavanta fidanı toprakla buluşuyor

Isparta’da 500 bin lavanta fidanı toprakla buluşuyor

ISPARTA HABERLERİ  | 21.12.2020 11:35 | Son Güncelleme

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nce 2020 yılı projeleri kapsamında 500 bin lavanta fidanı toprakla buluşuyor.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Kuyucak köyünde lavanta dikimi ve Kara Havacılık Okulu’nda yeşillendirme çalışmaları devam ediyor.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nce 2020 yılı projeleri kapsamında 500 bin lavanta fidanı toprakla buluşuyor.
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Kuyucak köyünde lavanta dikimi ve Kara Havacılık Okulu’nda yeşillendirme çalışmaları devam ediyor. Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Kuyucak köyünde küçük ölçekli lavanta vadisi oluşturma ve Kara Havacılık Okulu Komutanlığı’ndaki yeşillendirme çalışmalarını yerinde inceledi.
Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, 2020 yılında bölge müdürlüğü sınırlarındaki arazilere değişik projeler kapsamında yaklaşık 500 bin lavanta fidanını toprakla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Kuyucak köyünün lavanta ile önemli bir yere geldiğini ve gelir sağladığını ifade eden Ulusoy, orman teşkilatı olarak da, Kuyucak köyüne geçmişte yapılan çalışmaların üzerine yeni destek çalışmaları ekleyerek devam edeceklerini, bu kapsamda küçük ölçekli de olsa bir lavanta vadisi oluşturma çalışmalarına başladıklarını belirtti. Ulusoy, bu kapsamda 40 dekarlık alanın tamamlanıp çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, eski ve yeni çalışma alanlarını inceleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor? Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyorGöl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor
1/

Isparta Namaz Vakitleri 21 Aralık Pazartesi

İmsak
06:35
Sabah
08:02
Öğle
13:01
İkindi
15:29
Akşam
17:49
Yatsı
19:11

Isparta Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Pazartesi

Esra Eczanesi
Merkez
Kalayoğlu Eczanesi
Merkez
Avcular Eczanesi
Egirdir
Erol Eczanesi
Gelendost
Erturan Eczanesi
Keciborlu
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Can Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.