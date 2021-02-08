Isparta’da 7 bin metrekarelik yeni park alanı

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Çünür Yenişehir’de çalışmaları devam eden 7 bin metrekarelik park alanında son aşamaya gelindi. Bu çalışmayla Çünür Yenişehir’de 36 bin 310 metrekarelik park alanı oluşturulmuş olacak.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda yapım çalışmalarında son aşamaya gelinen park alanında gençlerin sürekli olarak gündeme getirdiği kay kay pisti de yer alıyor. Kaykay pistinin montajı tamamlanırken, pakta ağaç dikimleri, otomatik sulama, aydınlatma ve çimlendirme işleri yapıldı.

Yürüyüş yollarının hazırlandığı park alanında çocuk oyun alanları ve oturma guruplarının da montajına başlanacak.

Mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek, mahallelerine ciddi anlamda yeşil alan ve park alanı kazandırıldığını söyledi. Derebek, “Gençlerimizin istemiş olduğu kaykay pisti de oluşturuldu. Mahallemize iki adet de semt spor sahası yapılacak. Park alanımızın yapımı tamamlanmak üzere sayın başkanımıza ve ekibine şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” dedi. Derebek ayrıca, vatandaşlara parkların korunması, temiz tutulması yönünde de çağrıda bulundu.



