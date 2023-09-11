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Isparta’da 88 bin 14 öğrenci ders başı yaptı

11.09.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da 2023-2024 eğitim öğretim yılı Şehit Mehmet Ünal İlkokulu’nda düzenlenen törenle başladı.

Isparta’da 88 bin 14 öğrenci ders başı yaptı

Törene Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve veliler katıldı.

Vali Aydın Baruş, törende yaptığı konuşmada eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Eğitimin, ülkelerin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Vali Baruş, "Eğitim-Öğretim yılı açılış programını Şehit Mehmet Ünal İlkokulunda gerçekleştirmenin, öğretmenlerimizle öğrencilerimizin ve velilerimizin heyecanına ortak olmanın sevincini yaşıyoruz. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılının Isparta’mız, Ülkemiz, Milletimiz, Öğrencilerimiz, Öğrenci Velilerimiz ve Öğretmenlerimiz hayırlı olmasını dilerken aynı zamanda başarılarla dolu bir yıl olmasını yürekten temenni ediyorum. Isparta olarak; yeni eğitim-öğretim yılına 440 Okulda, 4.463 Derslikte, 6.867 Öğretmenimiz, 88 bin 14 Öğrencimizle başlıyoruz. Bu yıl, 10 bin 26 Öğrencimiz Okul Öncesi, 22 bin 645 Öğrencimiz İlkokul, 23 bin 81 Öğrencimiz Ortaokul, 32 bin 262 Öğrencimiz Lisede Eğitimlerine devam edeceklerdir.2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında 4 bin 682 Öğrencimiz 4 Eylül itibarıyla 1. Sınıfta okul hayatına başladılar” dedi.
Törenin devamında ise öğrencilerin dans gösterisi sunuldu.

Tören sonunda Vali Baruş, öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çalarak sınıflara geçti. Okulda 1. Sınıf öğrencilerinin derslerine katılan Vali Baruş onlarla bir süre sohbet ederek yaptıkları etkinliklere katıldı.
Vali Baruş, okulda son olarak öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında görüş alış verişinde bulundu.

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