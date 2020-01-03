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  4. Isparta’da AÇSH ve üniversite işbirliğinde psikolojik destek, danışmanlık ve rehberlik uygulaması

Isparta’da AÇSH ve üniversite işbirliğinde psikolojik destek, danışmanlık ve rehberlik uygulaması

ISPARTA HABERLERİ  | 03.01.2020 17:29 | Son Güncelleme

Isparta’da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) arasında yapılan protokol ile Türkiye’de ilk defa kamu kurumu ve üniversite arasında bürokrasi en aza indirgenerek, öğrenci ve personele psikolojik danışma, rehberlik ve sosyal destek çalışmaları sunulacak.

Isparta’da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) arasında yapılan protokol ile Türkiye’de ilk defa kamu kurumu ve üniversite arasında bürokrasi en aza indirgenerek, öğrenci ve personele psikolojik danışma, rehberlik ve sosyal destek çalışmaları sunulacak. Protokol sayesinde, haftanın belli günlerinde üniversitede görev yapacak olan AÇSH görevlileri, üniversite personeli gibi çalışarak, orada kendilerine gelen destek talepleri için hizmet sunacak.
Isparta AÇSH İl Müdürlüğü’nde imzalanan protokol imza törenine ISUBÜ Rektörü Prof.Dr.İbrahim Diler ve ekibi ile AÇSH İl Müdürü Yakup Kütük ve İl Müdür Yardımcısı Lütfü Büyükses katıldı.
Isparta’da hayata geçirilen uygulamanın AÇSH Bakanlığı tarafından önümüzdeki süreçte hayata geçirilmek istenen Türkiye’de ilk olma unvanına sahip olduğunu dile getiren AÇSH İl Müdürü Yakup Kütük, bu konuda laboratuvar görevi üstlenmekten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Kendilerine ilk defa üniversiteden böyle bir talep geldiğini dile getiren İl Müdürü Kütük, bu uygulama ile kurumlar arasındaki bürokratik sürecin ortadan kaldırıldığını, ilk olarak ilk merkezinde başlayacak çalışma sonrasında hizmetin ilçelerde de devam ettirileceğini ifade etti.
Törende konuşan ISUBÜ Rektörü Prof.Dr.İbrahim Diler ise, üniversitelerindeki öğrenci ve personelin bu çalışma sayesinde, psikolojik anlamda daha rahat bir yaşama sahip olacaklarına inandıklarını söyledi.
Rektör Diler ayrıca, bu protokol sayesinde sunulacak hizmet ile öğrenci ve çalışan personelin üniversiteye uyumu, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişimlerine, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sağlanarak katkı sunulmasının hedefinde olduklarını aktardı.

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